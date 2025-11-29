Haberler

VakıfBank, Göztepe'yi 3-0 Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürdü

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Göztepe'yi 3-0 yenerek ligdeki 8'inci maçından da galip ayrıldı. Tijana Boskovic'in etkili performansıyla dikkat çektiği maçta, VakıfBank setleri 25-22, 25-22 ve 25-14 kazanarak zafere ulaştı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Serap Kuka, İbrahim Acar

VAKIFBANK: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Dangubic, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Cazaute, Derya Cebecioğlu

GÖZTEPE: Bajema, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar, Berre İnce (L), Nazlı Eda Kafkas, Rea

SETLER: 25-22, 25-22, 25-14

SET SÜRELERİ: 33', 31', 26'

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yenerek ligdeki 8'inci maçından da galibiyetle ayrıldı. Sarı siyahlılarda maç boyunca 8 oyuncu direkt sayı katkısı üretirken, Tijana Boskovic 22 sayıyla oynadı.

Dengede başlayan ve büyük heyecana sahne olan ilk sette 22-17'nin ardından Zehra Güneş'in servis turunda 8-0'lık seri bulan VakıfBank, seti 25-22 kazanarak avantajı eline aldı. Sarı siyahlılarda bu bölümde Boskovic 8 sayıyla öne çıktı. 31 dakika süren ikinci sette 4 blok yapan VakıfBank, 5 oyuncusundan direkt sayı katkısı aldığı seti 31 dakikada 25-22 ile hanesine yazdırarak durumu 2-0 getirdi. Üçüncü ve son seti de 25-14 kazanan VakıfBank, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

