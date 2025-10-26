Haberler

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek 4'te 4 Yaptı

VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 Geçerek 4'te 4 Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Galatasaray Daikin'i 3-0 mağlup ederek başarılı bir şekilde 4. galibiyetini elde etti. Maçta Marina Markova 17, Tijana Boskovic 16, Zehra Güneş ise 13 sayı ile dikkat çeken isimler oldu.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Yusuf Kaynar

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Deniz Uyanık, Ayça Aykaç Altıntaş (L), Ogbogu

GALATASARAY DAIKIN: Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Eline Timmerman, Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Frantti, Karutasu, Lukasik

SETLER: 26-24, 25-19, 25-17

SÜRE: 85 Dk. (31, 31, 24)

Sultanlar Ligi'ndeki ilk üç maçından da galibiyetle ayrılan VakıfBank, dördüncü haftada karşılaştığı Galatasaray Daikin'i de geçti. Sarı siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maçı 3-0 kazanarak dörtte dört yaptı. VakıfBank'ta Marina Markova 17, Tijana Boskovic 16, Zehra Güneş ise 13 sayı ile çift haneli skor katkısı verdi.

VakıfBank baştan sona büyük çekişmeye sahne olan ilk setin son bölümünü daha iyi oynayan taraf oldu. 31 dakika süren seti 26-24 ile hanesine yazdıran sarı siyahlılar, karşılaşmada öne geçti. 2'nci sette 15-15'lik eşitliğin ardından rakibinin hatalarını da iyi değerlendirerek skorda üstünlüğü eline alan VakıfBank, seti 25-19 alarak durumu 2-0'a getirdi. VakıfBank, 11-3 ile başladığı 3'üncü ve son sette çok daha rahat bir oyun ortaya koydu. Sarı siyahlılar, seti 25-17 alarak maça 3-0 ile nokta koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi

Aboubakar yeni takımındaki ilk maçında farkını gösterdi
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.