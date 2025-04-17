VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 Yenerek Seride Öne Geçti

SALON: Vakıfbank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, İbrahim Acar

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Van Ryk, Bosetti, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Markova, Xinyue, Derya Cebecioğlu, (Ayça Aykaç)

FENERBAHÇE MEDİCANA: Aslı Kalaç, Meliha Diken, Fedorovtseva, de Souza, Eda Erdem Dündar, Drca, Vargas, Stysiak, Arelya Karasoy, (Gizem Örge)

SETLER: 25-22, 25-22, 21-25, 25-22

SÜRE: 2 saat 6 dk

Sultanlar Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayan VakıfBank maçı 3-1 kazanarak seride durumu 1-0 yaptı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan maça özellikle Markova'nın hücum sayıları ve Zehra'nın blok sayılarıyla etkili başlayan ev sahibi takım ilk seti 25-22 önde tamamladı. Karşılıklı sayılarla ve dengeli bir skorla oynanan 2'nci seti rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Vakıfbank 25-22 önde kapadı ve durumu 2-0 yaptı. Fenerbahçe Medicana iyi konsantre olduğu ve uzun süre önde götürdüğü 3'ncü seti 25-21 önde kapatarak maç skorunu 2-1'e getirdi. 4'üncü sete iyi savunma ve etkili hücumlarla başlayan ev sahibi ekip son dakikaları oldukça çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde geçerek maçı 3-1 kazanmayı başardı ve seride 1-0 öne geçti.

3 GALİBİYET ALAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

5 maç üzerinden oynanacak seride 2'nci maç 20 Nisan Pazar günü, 3'üncü maç ise 22 Nisan Salı günü oynanacak ve seride 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğunu ilan edecek.