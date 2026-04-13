VakıfBank, Fenerbahçe karşısında seride öne geçti

Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında VakıfBank, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Medicana’yı 3-1’lik skorla mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. VakıfBank, bir maç daha kazanması durumunda şampiyon olacak. Serinin dördüncü maçı 16 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliğinde oynanacak.

ZORLU RANDEVUDA KAZANAN VAKIFBANK

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı. VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti. Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

VAKIFBANK SIRADAKİ MAÇI DA KAZANIRSA ŞAMPİYON

Seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. VakıfBank, maçı galibiyetle tamamlaması halinde 2025-26 sezonu şampiyonu olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
