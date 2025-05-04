VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bronz Madalya Hayalini Kaybetti

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bronz Madalya Hayalini Kaybetti
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Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya'nın Numia Vero Volley takımına 3-1 mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Numia Vero Volley ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)

Numia Vero Volley: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic (Fukudome, Heyrman, Konstantinidou, Smrek, Sylla)

VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

Süre: 100 dakika (20, 26, 30, 24)

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında VakıfBank, İtalya temsilcisi Numia Vero Volley'e 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.

VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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