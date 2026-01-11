Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 15. haftada oynanan maçta VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini devam ettirdi. Beşiktaş ise bu sezon 10. kez kaybetti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Selin Adalı, Yasemin Özel, Ceren Nur Domaç, Leyva, Buse Kayacan, Merve Tanıl)

VakıfBank: Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Boskovic (Aylin Acar, Cazaute, Cansu Özbay, Ogbogu, Zehra Güneş, Markova)

Setler: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25

Süre: 113 dakika (24, 33, 32, 24)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 15 maçlık galibiyet serisini sürdürdü. Beşiktaş ise 10. kez mağlup oldu.

