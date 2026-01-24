Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank, ligdeki 17. galibiyetini alırken, Aydın Büyükşehir Belediyespor 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Serap Kuka, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Ogbogu (Aylin Acar, Markova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa, Hilal Kocakara (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Gizem Aşçı, Nisan Barut, Fatma Şekerci)

Setler: 25-16, 25-20, 25-16

Süre: 72 dakika (24, 27, 21)

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
