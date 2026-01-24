Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla VakıfBank, ligdeki 17. galibiyetini alırken, Aydın Büyükşehir Belediyespor 13. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Serap Kuka, Yusuf Kaynar
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Ogbogu (Aylin Acar, Markova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa, Hilal Kocakara (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Gizem Aşçı, Nisan Barut, Fatma Şekerci)
Setler: 25-16, 25-20, 25-16
Süre: 72 dakika (24, 27, 21)
