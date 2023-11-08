VakıfBank, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde galibiyetle başladı
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VakıfBank, CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 3-0 yenerek galibiyetle başladı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Bogdan Laurentiu Stoica - Eldar Zulfugarov
VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş 5, Thompson, Frantti, Ayça Aykaç (L), Van Aalen, Karutasu
VOLLEY MULHOUSE ALSACE: Van Avermaet, Mayer, Elanie Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Anne Snyder, Soldner (L), Siftar
SETLER: 25-22, 25-13, 29-27
SÜRE: 88 dakika (27, 22, 39)
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Fransa temsilcisi Volley Mulhouse Alsace'yi 25-22, 25-13 ve 29-27 setler sonucu 3-0 mağlup etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor