VakıfBank, 7. kez Avrupa'nın en büyüğü

Sarı-siyahlılar, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek şampiyon oldu - Bu organizasyonda 10. kez final oynayan VakıfBank, 7. kez kupayı müzesine götürdü - Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupası, 9. kez Türk takımlarının oldu - Türk takımları, dünya ve Avrupa çapındaki organizasyonlarda 27. kupasını kazandı

VakıfBank Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek 7. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu.

Avrupa kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 66. sezonun şampiyonu, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan final maçında belirlendi.

Organizasyon tarihinde iki Türk takımının ikinci kez finalde karşılaştığı müsabakada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-20, 25-21, 21-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yendi ve namağlup kupaya uzandı.

Sarı-siyahlı ekip, 10. kez mücadele ettiği finalde dolu tribünler önünde 7. kez mutlu sona ulaştı.

Kupa 9. kez Türkiye'de

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, sırasıyla 2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023'ün ardından bu sezon 7. şampiyonluğunu aldı.

Kupada Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk kadın voleybolu, 27. kupayı kazandı

Türkiye, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde kazanmayı başardı.

Türk takımları, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 8, CEV Kupası'nda 6, CEV Challenge Kupası'nda ise 4 şampiyonluk olmak üzere 27 kupa kazandı.

Türkiye, Galatasaray Daikin'in CEV Kupası şampiyonluğunun ardından bu sezon ikinci zaferini elde etti.

VakıfBank, Volley Bergamo'yu yakaladı

Sarı-siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar sıralamasında üçüncülüğü İtalyan ekibi Volley Bergamo ile paylaştı.

Dinamo Moskova 11, Uralochka 8, VakıfBank ve Volley Bergamo ise 7'şer kez mutlu sona ulaştı.

VakıfBank'ın uluslararası alandaki 13. kupası

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı takımı VakıfBank, 13. kupasını kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 7, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda 1'er şampiyonluk olmak üzere toplam 13 kupa elde etti.

VakıfBank'ı sırasıyla Eczacıbaşı 7, Fenerbahçe 3, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2, Yeşilyurt ile Galatasaray Daikin ise 1'er kupayla takip etti.

VakıfBank, Guidetti ile 32. kupaya uzandı

İtalyan başantrenör Giovanni Guidetti, 2008-2009 sezonundan beri başında bulunduğu VakıfBank ile toplamda 32 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarı yaşadı.

Guidetti, VakıfBank ile 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası (2013, 2017, 2018, 2021), 7 CEV Şampiyonlar Ligi (2011, 2013, 2017, 2018, 2022, 2023, 2026), 9 Türkiye Ligi (2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2025, 2026), 7 Türkiye Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2022, 2023, 2025) ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası (2013, 2014, 2017, 2021, 2023) şampiyonluğu gördü.

Eczacıbaşı, üçüncü kez finalde kaybetti

Turuncu-beyazlılar, CEV Şampiyonlar Ligi finalinde üçüncü kez finalde kaybetti.

Eczacıbaşı Dynavit, organizasyon finalinde daha önce iki kez VakıfBank'a, bir defa da Çekya ekibi Ruda Hvezda'ya mağlup oldu.

Bakan Bak, finali saha kenarından takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit finalini saha kenarından izledi.

Bakan Bak, müsabakayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Arslan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı ile birlikte takip etti.

Ayrıca karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci ile Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yan yana izledi.

Ayça Aykaç Altıntaş son maçına çıktı

VakıfBank'ın tecrübeli liberosu Ayça Aykaç Altıntaş, sarı-siyahlı formayla son maçına çıktı.

2009'da altyapıya transfer olan 30 yaşındaki voleybolcu, 2014-2015 sezonundan bu yana VakıfBank formasını giyiyordu.

Ayça, kendisinin 5. CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından sarı-siyahlı takımdaki kariyerini noktaladı.

Kazanan takıma 500 bin avro ödül

CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanan VakıfBank ayrıca 500 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit'e ise 250 bin avro para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
