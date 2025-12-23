Haberler

Vaclav Cerny Fenerbahçe'yi çok seviyor

Vaclav Cerny Fenerbahçe'yi çok seviyor Haber Videosunu İzle
Vaclav Cerny Fenerbahçe'yi çok seviyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siyah beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, Fenerbahçe'ye 2025 yılında Kadıköy'de dördüncü golünü attı.

  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.
  • Vaclav Cerny, 2025 yılında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda toplam 4 gol attı.
  • Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçta takımının her iki golünü de kaydetti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

CERNY FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, 2025 yılında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı maçlarda adeta şov yaptı. Yıldız isim, bu akşam attığı gollerle yıl içerisinde Kadıköy'de 4 gol attı.

RANGERS İLE 2 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Rangers'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de attığı 2 golle fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

Kadıköy çimlerine bu kez siyah-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nda ayak basan Vaclav Cerny, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

UZATMALARDA GALİBİYET GETİRDİ

Müsabakanın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve derbide galibiyeti getirdi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
Yerlikaya'dan radar bağlantısı kesilen uçakla ilgili açıklama

Ankara'da bağlantı kesilen uçakta o ülkenin genelkurmay başkanı varmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Sergen Yalçın, tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi

Tarihi derbi galibiyeti sonrası hakemlere verdi veriştirdi
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Fenerbahçe taraftarından Sadettin Saran'a destek

Kadıköy bu seslerle inledi
Uçağın düştüğü ilçenin belediye başkanından açıklama

Haymana Belediye Başkanı Koç: Hava koşulları zorlu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın