Vaclav Cerny Fenerbahçe'yi çok seviyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

CERNY FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYOR

Beşiktaş'ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, 2025 yılında Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynadığı maçlarda adeta şov yaptı. Yıldız isim, bu akşam attığı gollerle yıl içerisinde Kadıköy'de 4 gol attı.

RANGERS İLE 2 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Rangers'ta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, Kadıköy'de attığı 2 golle fileleri havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

Kadıköy çimlerine bu kez siyah-beyazlı formayla Türkiye Kupası'nda ayak basan Vaclav Cerny, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

UZATMALARDA GALİBİYET GETİRDİ

Müsabakanın son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın ikinci golünü kaydetti ve derbide galibiyeti getirdi.