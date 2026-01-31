Haberler

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 6. golünü attı

Vaclav Cerny, Beşiktaş formasıyla 6. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, Vaclav Cerny maçta attığı golle takımında toplamda 6. kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın Çekyalı futbolcusu Vaclav Cerny, Konyaspor maçında attığı golle siyah-beyazlılarda 6. gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri 34. dakikada Vaclav Cerny ve 77. dakikada Orkun Kökçü'den geldi. Cerny, bu golle birlikte siyah-beyazlı forma altında toplamda 6. golünü kaydetti.

Süper Lig'de 15 mücadelede oynayan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Cerny, ligdeki gollerini Kocaelispor ve Trabzonspor (2) ve Konyaspor'a karşı attı.

Çekyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe derbisinde de ağları 2 kez havalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler

Komşuda skandal gösteri! Netanyahu posterleriyle sokaklara indiler
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun

Vasiyetini yıllar önce açıklamış: En çok istediğim şey...
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe maçına damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Üst üste dördüncü galibiyet! Hull City'nin Premier Lig inadı devam ediyor

Bu gece de mutluluktan uyuyamayacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki yıldız, Ferdi Kadıoğlu'nu 90+7'de üzdü

Ferdi 90+7'de yıkıldı! Golü atan ismi görmelisiniz