V. Bank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dördüncü Oldu
İstanbul'da düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda V. Bank, üçüncülük maçında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımına 3-1 mağlup olarak dördüncü sırada yer aldı.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımına 3-1 mağlup olan V. Bank, dördüncü oldu.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Agnieszka Michilic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)
Milano: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic, Fukudome (L) (Heyrman, Smreki Syyla, Konstantinidou)
V. Bank: Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan, Ayça (L) (Aylin, Bosetti, Sıla, Derya)
Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18
Süre: 100 dakika - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor