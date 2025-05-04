V. Bank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dördüncü Oldu

V. Bank, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dördüncü Oldu
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İstanbul'da düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda V. Bank, üçüncülük maçında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımına 3-1 mağlup olarak dördüncü sırada yer aldı.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunda üçüncülük maçında İtalya'nın Numia Vero Volley Milano takımına 3-1 mağlup olan V. Bank, dördüncü oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Agnieszka Michilic (Polonya), Bernard Valentar (Slovenya)

Milano: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Kurtagic, Fukudome (L) (Heyrman, Smreki Syyla, Konstantinidou)

V. Bank: Cansu, Frantti, Zehra, Van Ryk, Markova, Yuan, Ayça (L) (Aylin, Bosetti, Sıla, Derya)

Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18

Süre: 100 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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