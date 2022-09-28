Uzun yol şoförü olacağı iddia edilmişti! Sırp basketbolcu Kızılyıldız'ın teklifini kabul etti

Ünlü basketbolcu Miroslav Raduljica, Sırp ekibi Kızılyıldız ile Avrupa'ya geri dönüyor. Yakın zamanda çıkan iddialara göre çocukluk hayalini gerçekleştirmek için uzun yol şoförlüğü yapmaya karar veren Raduljica, Kızılyıldız'ın sözleşme teklifini kabul ederek Avrupa'ya geri dönüyor.