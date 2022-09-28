Uzun yol şoförü olacağı iddia edilmişti! Sırp basketbolcu Kızılyıldız'ın teklifini kabul etti
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Ünlü basketbolcu Miroslav Raduljica, Sırp ekibi Kızılyıldız ile Avrupa'ya geri dönüyor. Yakın zamanda çıkan iddialara göre çocukluk hayalini gerçekleştirmek için uzun yol şoförlüğü yapmaya karar veren Raduljica, Kızılyıldız'ın sözleşme teklifini kabul ederek Avrupa'ya geri dönüyor.
Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre 2.13 boyundaki Sırp pivot, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için basketbola ara vereceği belirtilmişti. Ancak Raduljica son hamlesiyle bu kararından vazgeçmiş görünüyor.
KIZILYILDIZ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Milli basketbolcu Raduljica, ülkesinin takımı Kızılyıldız'ın sunduğu teklifi kabul ettiği ifade edildi. Sırp pivot, Kızılyıldız'a imza atması halinde 5 yıl aradan sonra Avrupa'ya geri dönecek.
ABD TURNESİNE ÇIKACAKTI
Yakın zamanda çıkan haberlere göre Sırp pivot YU Grupa adlı rock grubuyla birlikte ABD turnesine çıkacağı ve yolculukta grubun karavanının şoförlüğünü yapacağı ifade edilmişti.