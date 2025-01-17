Uzatılan süre inanılır gibi değil! Manchester City'de Haaland'a tarihi sözleşme

Manchester City yıldız golcüsü Erling Haaland ile eşi benzeri görüşmemiş bir sözleşme imzaladı. Haaland, Premier Lig ekibiyle 9.5 yıllık yeni kontrat yaptı.

9.5 YIL UZATTILAR

Ünlü golcünün şimdiye kadarki en kazançlı spor kontratlarından birine imza attığı belirtiliyor. Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekibi, Haaland'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı.

Yeni sözleşmesi bittiğinde 34 yaşına girecek olan Haaland'ın kontratındaki serbest kalma maddelerinin kaldırıldığı ifade edildi. Kesin rakamlar henüz belli olmasa da Haaland'ın şimdiye kadarki en kazançlı spor sözleşmelerinden birine imza attığı vurgulandı.

DÜNYALARI KAZANACAK

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Erling Haaland, sadece maaş olarak 30.8 milyon euro (9.5 yılda 292 milyon euro) kazanacak ve İngiltere tarihinde bu maaşı kazanan ilk futbolcu olacak. Norveçli yıldız, bu maaşa ek olarak imaj hakları ve bonuslardan da önemli bir miktar kazanacak.

BU SEZONKİ RAKAMLARI

Manchester City'de bu sezon 28 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 21 gol gol attı ve 1 asist yaptı.