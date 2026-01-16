Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
- Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Ümit Karan, uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı.
ÜMİT KARAN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.
Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.