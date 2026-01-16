Haberler

Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karan'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Karan, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Karan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

