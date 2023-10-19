"Utanç verici" diyen Messi, geleceği ile ilgili son kararı resmen verdi

Lionel Messi, Inter Miami ile MLS'te play-off turuna katılamamalarını utanç verici olarak değerlendirip takımdan ayrılacağı iddiasını yalanladı. Arjantinli yıldız yaptığı açıklamada, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim." dedi.

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, takımdan ayrılacağına yönelik çıkan iddiaları yalanladı. Arjantinli yıldız, kariyerine MLS ekibinde devam edeceğini belirtti.

"EN İYİ ŞEKİLDE MIAMI'YE DÖNECEĞİM"

Lionel Messi yaptığı açıklamada, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim." ifadelerini kullandı.

"ÇOK YAKLAŞMIŞTIK"

Inter Miami'nin play-off turuna kalamaması ile ilgili de konuşan Arjantinli yıldız, "Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli." dedi.

INTER MIAMI KARNESİ

Lionel Messi bu sezon Inter Miami formasıyla 13 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 5 asistlik katkı verdi.