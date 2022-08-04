Usta spiker Ertem Şener'in yeni sezondaki adresi bir kez daha 'Beyaz Futbol' oldu

Ertem Şener'in yeni sezonda görev yapacağı adres belli oldu. Ünlü spiker, çok sayıda izleyicisi olan Beyaz Futbol ekibine tekrar dahil oldu.

VİDEO İLE DUYURULDU

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumculuk yaptığı Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının moderatörü bir kez daha Ertem Şener oldu. Bu geri dönüş ile alakalı hazırlanan videolara ise beğeni yağdı.