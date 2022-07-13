Usta gazeteci Hıncal Uluç'un sağlık durumu çok ağırlaştı! Onur Akay son durum hakkında bilgi verdi

Geçen günlerde yoğun bakıma alınan 83 yaşındaki duayen gazeteci Hıncal Uluç'un, kısa süre sonra entübe edildiği öğrenilmişti. Usta ismin sağlık durumu hakkında Onur Akay'dan açıklama geldi.

"DURUMU ÇOK ÇOK AĞIR"

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre,daha önce 10'a yakın ameliyat geçirdiğini açıklayan Onur Akay'ın, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, "Usta Gazeteci Hıncal Uluç, Ortaköy'ü çok sever ve sürekli yakın dostu rahmetli Ertekin'in cafesinde otururdu. Bende Ortaköylü olduğum için zaman zaman orada sohbet ederdik. Bir sohbet ortamında ise kendi ağzından yaşadığı sağlık problemlerini de dinlemiştim. Hıncal Uluç, 8 Temmuz Cuma sabahı yoğun bakıma alındı. Uluç, daha önce bir böbreğini kaybetmişti. Şimdi ise diğer böbreği iflas etti ve kan zehirlenmesi nedeni ile yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık üç ay önce kalçası kırılmış ve by-pass ameliyatı da geçirmişti. Şimdi akciğerlerinde de büyük bir problem olduğunu öğrendiğim usta gazetecimizin durumu çok çok ağır ve dualarınızı esirgemeyin.

"10'A YAKIN AMELİYAT GEÇİRDİ"

10'a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç'un, daha önce deforme olan böbreği vücudu zehirlemeye başladığı için, 9,5 saat süren bir ameliyatla alınmıştı. Tam kurtuldum derken bu defa kalınbağırsakta fistül meydana gelmiş ve tüm bağırsağının iltihaplandığı anlaşılmış ve İki aşamalı çok zor bir ameliyat geçirmiş ve 1 yıl hastanede yatmıştı ve o dönem verilen kanlardan bir de sarılık geçirip 39 kiloya düşünce, kimse kurtulacağını düşünmüyordu ama kurtulmuştu. 2009 yılında ise üç boyun omuru dejenere olmuştu ve 9 saat süren ameliyatla o üç omur alınarak, yerine titanyumdan yapay omurlar konmuştu. Uluç, Amerikalı eşi Holly'nin yaptırdığı Amerikan sigortasıyla, dünyanın en ünlü hastanesinde hiçbir ücret ödemeden ameliyat olabilirdi. Ankara Gazeteciler Cemiyeti ise Uluç'a, 'Dünyada en iyi hastane, en iyi operatör nerdeyse bul, seni oraya gönderelim.' demişti. Ama Hıncal Uluç bu teklifleri geri çevirmiş, 'Atamın izinden kendimi Türk doktorlarına emanet ettim.' demişti.

"83 YAŞINA GELMESİNİ TÜRK DOKTORLARININ SAĞLADIĞINI SÖYLERDİ"

Türk doktorlarına çok güvenir ve 83 yaşına gelmesini Türk doktorlarının sağladığını söylerdi. Doktorlarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırken, onlara karşı şiddete hayır diyor, Hıncal Uluç'a da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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