Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, 15. hafta karşılaşmasında Kırklarelispor deplasmanına çıkmadı. Sarı-siyahlı ekip, böylece üst üste üçüncü kez sahaya çıkmamış oldu ve küme düşmesi garantiledi.
- Yeni Malatyaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste üçüncü maçına sahaya çıkmadı.
- Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre üst üste iki maç sahaya çıkmayan takım küme düştüğü için Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti.
- Yeni Malatyaspor, sezon boyunca aldığı puan silme cezaları ve sahaya çıkmama kararları sonrası -40 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 15. hafta karşılaşmasında Kırklarelispor, Yeni Malatyaspor'u Kırklareli Atatürk Stadı'nda konuk etmeye hazırlanırken, rakip ekip müsabakaya çıkmadı. Karşılaşmanın oynanmaması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği Kırklarelispor mücadeleyi hükmen 3-0 kazandı.
ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ SAHAYA ÇIKMAYARAK KÜME DÜŞTÜLER
Yeni Malatyaspor'un sahaya çıkmamasıyla birlikte sarı-siyahlı ekip ligde üst üste üçüncü kez maça çıkmamış oldu. TFF müsabaka talimatlarına göre iki maç üst üste sahaya çıkmayan takımlar otomatik olarak küme düşerken, Yeni Malatyaspor'un üç maçtır müsabakalara katılmamasıyla küme düşmesi kesinleşti.
LİGİN SON SIRASINDA YER ALIYOR
Rakip takımın karşılaşmaya çıkamamasının nedenleri arasında kamuoyuna da yansıyan "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında birçok oyuncunun hak mahrumiyeti cezası alması yer aldı. Bu durum nedeniyle Yeni Malatyaspor kadro kurmakta zorlandı. Ayrıca kulübün yaşadığı ciddi ekonomik sorunlar nedeniyle FIFA nezdinde görülen davalar sonucunda toplam -45 puan cezası aldığı bildirildi. Sezon boyunca yalnızca 2 beraberlik elde edebilen Yeni Malatyaspor, aldığı puan silme cezaları ve sahaya çıkmama kararları sonrası -40 puanla ligin son sırasında yer aldı.