Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında üst üste 12 maçtır kazanan lider Erzurumspor FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 11 dakikada yediği 3 golle 3-1 kaybetti.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazandı.

11 DAKİKADA 3 GOLLE FİŞİ ÇEKTİLER

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 62 ve 67. dakikada Emre Kaplan, 73. dakikada Benny kaydetti. Erzurumspor FK'nin tek golü ise 90+1. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte bu sezon 3. kez kaybeden lider Erzurumspor FK'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve 63 puanda kaldı. Puanını 38'e yükselten Ümraniyespor ise alt sıralardan kurtulma adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor FK, Hatayspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Sivasspor'a konuk olacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
