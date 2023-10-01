Üsküp'te 19. Maraton Düzenlendi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 19. Üsküp Maratonu'na binlerce kişi katıldı. Katılımcılar farklı kategorilerde yarışarak dereceye girmek için mücadele etti. Maraton, Wizz Air'in ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, binlerce kişinin katılımıyla 19. Üsküp Maratonu düzenlendi.

Katılımcılar 42 kilometrelik maratonun dışında, 21 kilometrelik yarı maraton, bayrak koşusu ve 5 kilometrelik yarışta dereceye girmek için mücadele etti.

Organizatörler, bu yılki yarışmaya 53 ülkeden 11 binden fazla koşucunun katıldığını açıkladı.

Dört yıl önce yaklaşık 12 bin 500 kişinin katıldığı maraton, en yüksek katılımlı Üsküp Maraton'u olmuştu.

Maraton dolayısıyla Üsküp'ün bazı yolları geçici süreliğine trafiğe kapatıldı.

"Wizz Air Üsküp Maratonu" adıyla gerçekleştirilen yarış, ana sponsor olan hava yolu şirketi Wizz Air'in dışında Üsküp Belediyesi, Kuzey Makedonya Gençlik ve Spor Ajansı, AB'nin Üsküp Temsilciliği, Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi ve diğer sponsorlar tarafından destekleniyor.