Düzceli genç taekwondocular Makedonya'da tarih yazdı

Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Uluslararası Üsküp Açık Taekwondo Şampiyonası'nda Düzceli sporcular, madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Belinay Aslanhan altın, Sefa Yılmaz ve Hazal Çavuş bronz madalya kazanırken, Asya Şengönül de 5. sırada yer aldı.

4-5 Nisan 2026 tarihleri arasında birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden sporcular kazandıkları madalyalarla Düzce'ye büyük bir gurur yaşattı.

Şampiyonada büyük bir azim ve teknik beceri sergileyen Belinay Aslanhan, tüm rakiplerini mağlup ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve altın madalyanın sahibi oldu. Aynı turnuvada kıyasıya mücadele eden sporculardan Sefa Yılmaz ve Hazal Çavuş kendi kategorilerinde 3. olarak bronz madalya kazanırken, Asya Şengönül ise şampiyonayı 5. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
