Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Üsküdar Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştığı Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-26'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 13-12 geride tamamlayan Üsküdar, ikinci yarıda toparlanarak galibiyeti elde etti.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor