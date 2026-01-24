Haberler

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Üsküdar Belediyespor, Çamlıca Spor Salonu'nda karşılaştığı Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-26'lık skorla mağlup etti. İlk yarıyı 13-12 geride tamamlayan Üsküdar, ikinci yarıda toparlanarak galibiyeti elde etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-26 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'ndaki maçta konuk ekip, ilk devreyi 13-12 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında skor üstünlüğünü eline alan Üsküdar Belediyespor, sahadan 27-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi

Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karıma...
