Uşakspor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı ve Liderliğini Sürdürdü
3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini devam ettirdi. Uşakspor, namağlup 9 puana ulaştı ve en çok gol atan takım oldu.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Uşakspor, art arda üçüncü galibiyetini Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp liderliğini sürdürdü. Ligde son 3 sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon şampiyonluğu finalde kaçıran Ayvalıkgücü'nü dış sahada Efecan Barlık'ın golleriyle mağlup eden Uşak, namağlup 9 puana ulaştı. Uşakspor 3 hafta sonunda 8 golle en çok gol atan takım olurken, gol yemeyen tek ekip olmayı da başardı. Karşıyaka'yı liderlik yarışında gol averajıyla sollayan kırmızı-siyahlı ekip haftaya Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor