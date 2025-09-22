Uşakspor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı ve Liderliğini Sürdürdü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Uşakspor, art arda üçüncü galibiyetini Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp liderliğini sürdürdü. Ligde son 3 sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon şampiyonluğu finalde kaçıran Ayvalıkgücü'nü dış sahada Efecan Barlık'ın golleriyle mağlup eden Uşak, namağlup 9 puana ulaştı. Uşakspor 3 hafta sonunda 8 golle en çok gol atan takım olurken, gol yemeyen tek ekip olmayı da başardı. Karşıyaka'yı liderlik yarışında gol averajıyla sollayan kırmızı-siyahlı ekip haftaya Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.

