Haberler

Uşakspor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı ve Liderliğini Sürdürdü

Uşakspor, Üst Üste Üçüncü Galibiyetini Aldı ve Liderliğini Sürdürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek art arda üçüncü galibiyetini elde etti ve liderliğini devam ettirdi. Uşakspor, namağlup 9 puana ulaştı ve en çok gol atan takım oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktör Ergün Penbe yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Uşakspor, art arda üçüncü galibiyetini Ayvalıkgücü Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenerek alıp liderliğini sürdürdü. Ligde son 3 sezonda Play-Off oynayan, geçen sezon şampiyonluğu finalde kaçıran Ayvalıkgücü'nü dış sahada Efecan Barlık'ın golleriyle mağlup eden Uşak, namağlup 9 puana ulaştı. Uşakspor 3 hafta sonunda 8 golle en çok gol atan takım olurken, gol yemeyen tek ekip olmayı da başardı. Karşıyaka'yı liderlik yarışında gol averajıyla sollayan kırmızı-siyahlı ekip haftaya Denizli İdmanyurdu'nu konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
150 liralık yağı 450 liraya satan market sahibine 17 milyon lira ceza yolda

Bakanlık görüntünün peşine düştü! Markete tarihi ceza yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.