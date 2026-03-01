Haberler

Uşakspor, Tire 2021 FK'yı deplasmanda mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3. Lig 4. Grup'ta Uşakspor, deplasmanda Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini korudu. Takım, teknik direktör Ergün Penbe'nin dönüşüyle birlikte 3'te 3 yaparak 44 puana ulaştı ve savunma performansıyla dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Tire 2021 FK'yı Eray'ın maçın ikinci devresinde attığı golle 1-0 mağlup eden Uşakspor, üst üste 3'üncü galibiyetini alarak Play-Off hattındaki yerini korudu. Bornova 1877'yi 3-2 (D), Söke 1970'i 2-0 yendikten sonra Tire 2021 FK sınavından da 3 puanla ayrılan kırmızı-siyahlılar, 44 puana ulaşarak 5'inci sırayı kaptırmadı. Teknik direktör Ergün Penbe'nin göreve dönmesinin ardından yeniden çıkışa geçerek 3'te 3 yapan Uşak temsilcisi, son 2 müsabakada kalesini gole kapatarak savunmasıyla alkış topladı. Ligde önümüzdeki 3 haftada Karşıyaka, Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'la kritik randevulara çıkacak Uşakspor, bu karşılaşmalarda toplayacağı puanlarla ilk 5'teki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları