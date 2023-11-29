Uşakspor PFDK'ya sevk edildi

Uşakspor hafta sonu deplasmanda Iğdırspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bu hafta disipline sevk edilen takımları açıkladı. TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor hafta sonu deplasmanda Iğdırspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dördüncü kez PFDK'ya sevk edildi. ürkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliğince yapılmış olan açıklamada; "Uşakspor A.Ş. Kulübü'nün Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Uşakspor A.Ş. müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeni ile PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Futbol Disiplin Talimatı'nın 46 nolu maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı'nın 5/d maddesi gereğince 26 Kasım 2023 tarihinde oynanmış olan TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - UŞAK