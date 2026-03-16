Haberler

Uşakspor seri bitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda lider Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor, rakibinin 10 haftalık galibiyet serisini sona erdirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, iç sahada aldığı 2-1'lik Karşıyaka yenilgisi sonrası çıktığı zorlu randevudan 1 puanla ayrılarak moral buldu. Grupta son 2 haftada 5 puan kaybeden 45 puanlı Uşakspor, 5'inci sıradan 7'nciliğe geriledi. Uşak ekibinde santrfor Efecan Barlık, Kütahyaspor filelerini sarsarak toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. Play-Off potasının 3 puan gerisinde yer alan Uşakspor'da, 25 Mart Çarşamba günü iç sahada oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi sol kanat Yusufhan Çalık sarı kart cezalısı durumuna düştü.

ERGÜN PENBE'DEN AYRILIK RESTİ

Uşakspor'da ikinci yarıda ayrıldığı takıma önceki haftalarda geri dönüp Başkan Mustafa Yalım'la sorun yaşayan Teknik Direktör Ergün Penbe, Kütahyaspor maç öncesi ayrılık resti çekti. Tecrübeli teknik adam, yönetim tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini, 1 aydır protokol imzalanmadığını ve yardımcılarının takıma geri gelmemesi durumunda takımdan ayrılacağını açıkladı. Penbe ve Başkan Yalım, geçen ay tesislerde birbirine girmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

İlber hocaya veda! Babasının odasında gördüğünü anlatırken dayanamadı
Aman dikkat! e-Devlet'te bu işlemi yapmayan evini kaybedebilir

Aman dikkat! e-Devlet'te bu işlemi yapmayan evini kaybedebilir
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı Szymon Marciniak yönetecek

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...

İlber hocaya veda! Babasının odasında gördüğünü anlatırken dayanamadı
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...