Uşakspor Kulübü, 2023-2024 Futbol Sezonu için teknik direktör ve yönetim kadrosunu açıkladı

Uşakspor Kulübü Yönetimi, 2023-2024 Futbol Sezonu için teknik direktör, futbol direktörü, genel koordinatör ve chef scout görevi için anlaştığı isimleri açıkladı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Nazım Gülay'ın teknik direktörlük görevini üstleneceği, Serhat Pekmezci'nin futbol direktörü olarak görev yapacağı, Recep Yazıcı'nın genel koordinatör olarak görev alacağı ve Tuncay Bozkurt'un chef scout olarak görev yapacağı belirtildi. Kulüp yönetimi ayrıca yeni sezon için transfer edilen futbolcuların da yakın bir zamanda açıklanacağını duyurdu.

Uşakspor Kulübü Yönetimi, 2023-2024 Futbol Sezonu için teknik direktör, futbol direktörü, genel koordinatör ve chef scout görevi için anlaştığı isimleri açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada; Teknik Direktör olarak Nazım Gülay, Futbol Direktörü olarak Serhat Pekmezci, Genel Koordinatör Recep Yazıcı ve Chef Scout olarak Tuncay Bozkurt'la anlaştığını açıkladı.

Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada; 2023-24 futbol sezonu için kulübümüzün Teknik Direktörlük görevini üstlenecek olan Nazım Gülay'a, Futbol Direktörü olarak Serhat Pekmezci'ye, Genel Koordinatör Recep Yazıcı ve Chef Scout olarak Tuncay Bozkurt'a hoş geldiniz dileklerimizi sunar, yeni görevlerinde başarılar dileriz" denildi.

Uşakspor Kulüp yönetiminin yeni sezon için transfer ettiği futbolcuları da önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. - UŞAK