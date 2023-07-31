Uşakspor, futbol yapılanmasını tamamladı

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon yaklaşırken henüz transferde bir hamle yapmayan Uşakspor, uzun süreli bekleyişten sonra futbol yapılanmasını tamamladı.

Uşakspor, futbol direktörlüğü görevine Serhat Pekmezci'yi, genel koordinatörlüğe Recep Yazıcı'yı, teknik direktörlüğe Nazım Gülay'ı, şef scoutluğa Tuncay Bozkurt'u getirdi. UEFA A lisansına sahip olan genç teknik adam Gülay, kariyeri boyunca Kocaelispor, Fethiyespor, Aydınspor, Bergama Belediyespor, Menemen Belediyespor, Diyarbekirspor, Esenler Erokspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Pazarspor takımlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunan Gülay, Aydınspor, Kırşehirspor ve Kocaelispor'da teknik heyetinde görev alırken şampiyonluk sevinci yaşadı.