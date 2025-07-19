Uşakspor, Efecan Barlık ile Anlaştı

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TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Uşakspor, Başakşehir'den eski oyuncusu Efecan Barlık ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, genç santrafor için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Uşakspor, bonservisi Başakşehir'de bulunan eski oyuncusu Efecan Barlık'ı renklerine bağladı.

Kulüp yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüz, Başakşehir FK kulübü futbolcusu genç santrafor ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Efecan Barlık'a, 'Uşaksporumuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk olsun."

Bucaspor 1928'den yetişen 22 yaşındaki genç golcü, 2022-2023 sezonunda Uşakspor formasını terletmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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