Uşakspor, kaleci Mert Topuz'u kadrosuna kattı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor kaleci transferini gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar son olarak Niğde Belediyespor forması giyen 25 yaşındaki file bekçisi Mert Topuz'u kadrosuna dahil etti. Ankaragücü altyapısından yetişen Mert, Ankara Demirspor, Bodrum Futbol Kulübü, 23 Elazığ FK, Fatsa Belediyespor ve Niğde Belediyespor'da görev yaptı. Öte yandan Uşakspor iç transferde kaleci Mustafa Tuna, sol bek Tahir Kana Özdoğan, Ekin Arda Atmaca ve sağ bek Denizhan Akçay'ı da takımda tutuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı