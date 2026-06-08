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Uşakspor'da Çoruhlu sabır istedi

Uşakspor'da Çoruhlu sabır istedi
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TFF 3'üncü Lig ekibi Uşakspor'u devralan iş insanı Ahmet Çoruhlu, borçların ödenmeye başlandığını, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıkladı. Teknik direktör Ergün Penbe ile henüz görüşülmediğini belirten Çoruhlu, camiaya sabır çağrısı yaptı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Uşakspor'u devralan iş insanı Ahmet Çoruhlu, kulübün borçlarının ödenmeye başlandığını, transfer çalışmalarının sürdüğünü ve hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklarken camiaya sabırlı olunması temennisinde bulundu. Aynı zamanda Bölgesel Amatör Lig'e düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da sahibi olan Ahmet Çoruhlu, bu takımdan Uşak'a transfer yapmayı düşünmediğini belirtti. Takımda geçen sezon birçok krize rağmen başarılı bir performans sergileyerek kırmızı-siyahlıları play-off yarışına ortak eden teknik direktör Ergün Penbe'yle henüz görüşme fırsatı bulamadıklarını belirten Çoruhlu, mevcut teknik heyetle şartlar uyarsa yola devam etmek istediklerini ancak nihai kararın yapılacak görüşmenin ardından netleşeceğini dile getirdi. Ahmet Çoruhlu, transferde kalıcı başarı için titiz çalışacaklarını, tüm imzaları toplu şekilde duyurmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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