Haberler

Uşakspor'da Ergün Penbe bıraktı

Uşakspor'da Ergün Penbe bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşakspor, ekonomik sıkıntılar nedeniyle teknik direktör Ergün Penbe ile sözleşmesini feshetti. Penbe, futbolcu satışlarının etkisiyle ayrıldığını belirtti ve kulübe ödeme yapacağını açıkladı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin futbolcu satışına yönelmesi üzerine ayrılık kararı aldığını dile getirdi. Teknik direktör Penbe, sözleşme feshi nedeniyle kulübe ödeme yapacağını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı yönetim, "Uşakspor'umuza verdiği emek, kattığı değer ve özverili çalışmaları için başta Teknik Direktörümüz Ergün Penbe'ye ve teknik ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Spor hayatının bundan sonraki yolculuğunda kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. Yolunuz açık olsun" açıklaması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir