Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Uşakspor'da taraftar tepkisine rağmen Necip Emre Yılmaz görevde kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uşakspor'da taraftar tepkisine rağmen Necip Emre Yılmaz görevde kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşakspor, evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Taraftarların tepki gösterdiği ve bazılarının takım otobüsünün önünü keserek istifa çağrısı yaptığı Uşakspor'da Necip Emre Yılmaz, Başkan Ahmet Çoruhlu istifayı kabul etmeyince görevde kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gaziemir Spor'la 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Uşakspor'da taraftarların tepki gösterdiği teknik direktör Necip Emre Yılmaz görevinin başında olduğunu söyledi. Grupta 7 puanda kalıp alt sıralardan kurtulamayan kırmızı-siyahlılarda taraftarlar maç sonu teknik heyet ve takıma tepki verdi. Bazı taraftarlar stat çıkışında takım otobüsünün önünü kesip Emre Yılmaz'ı istifaya davet etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Yılmaz'ın, Başkan Ahmet Çoruhlu ile görüşme gerçekleştirdiği ve takımın durumuna ilişkin değerlendirmede bulunduğu öğrenildi. Yılmaz'ın daha önce istifa kararı aldığı ancak Ahmet Çoruhlu'nun istifasını kabul etmediğini belirtti. Görevine devam ettiğini ifade eden Yılmaz'ın takımın başında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi

Katil gizemli canlı bu kez fotokapana takıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Sıfır Bir' dizisinin oyuncusu Cengizhan Yurdutek Karadağ’da yakalandı

Ünlü dizinin oyuncusu Karadağ'da yakalandı, Türkiye'ye getirildi
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak

Eğitim müfredatını değiştirdi! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Sinem Kobal kızı Leyla’yı paylaştı

Ünlü oyuncu Leyla’sını paylaştı
Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet: Havada hedef değiştirip vurdu

Çelik Kubbe’ye yeni kabiliyet! Havada hedef değiştirip vurdu
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı

Ne yaptın sen öyle Arda? Koca ülke onu konuşuyor

Yanı başında bomba patladı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü

Dronun bıraktığı bomba önünde patladı, sonrası ağızları açık bıraktı
Görevden alınan Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral ilk kez konuştu

Görevden alınan Oktay Saral ilk kez konuştu