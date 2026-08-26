Uşakspor'da kaleci Mert Can Salık takımda kaldı

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor'da geleceği merak konusu olan kaleci Mert Can Salık takımda kaldı. Başkan Ahmet Çoruhlu ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 25 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği öğrenildi. Mert Can Salık, geçtiğimiz sezon Uşakspor forması ile 27 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı