Haberler

Uşakspor'da kaleci Mert Can Salık takımda kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşakspor Kulübü, geleceği merak edilen kaleci Mert Can Salık ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giyecek. Geçen sezon 27 maçta görev alan Salık'ın takımda kalması başkan Ahmet Çoruhlu ile yapılan olumlu görüşmeler sonucu kesinleşti.

3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Uşakspor'da geleceği merak konusu olan kaleci Mert Can Salık takımda kaldı. Başkan Ahmet Çoruhlu ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından 25 yaşındaki kalecinin yeni sezonda da kırmızı-siyahlı formayı giyeceği öğrenildi. Mert Can Salık, geçtiğimiz sezon Uşakspor forması ile 27 maçta görev yapmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu

Harita güncellendi, akıllara Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenya'da keçisini ararken altın buldu! Kazma küreği kapan bölgeye akın etti

Keçisini ararken buldu! Kazma küreği kapan bölgeye koştu
Vadi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, çocuklarıyla birlikte Ahlat’ı gezdi

Boyuna gelen 2 oğlunu da yanına alıp bakın nereye gitti

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fener'in gol makinesi son sözünü söyledi

Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor

Butik otel ve pansiyonlarda her şey sil baştan değişiyor

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi
Cibaliye Kampı'na İHA saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

Cibaliye Kampı'na İHA saldırısında 3 kişi öldü, 10 yaralı
Ölen karısının telefonunu kurcalayan adam, gördükleri karşısında ikinci kez yıkıldı

Ölen karısının telefonunu kurcaladı, gördükleri karşısında şoke oldu