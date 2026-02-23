Haberler

Uşakspor'da Başkan ve Teknik Adam kavgasına rağmen takım kazanmaya devam ediyor

Uşakspor'da Başkan ve Teknik Adam kavgasına rağmen takım kazanmaya devam ediyor
Güncelleme:
Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe'nin dönüşünden sonra yaşanan mali sorunlar ve başkanla yaşanan gerginliğe rağmen, Söke 1970 SK'yı 2-0 yenerek Play-Off'lara adını yazdırdı. Ergün Penbe, görevine döndükten sonra kritik anlar yaşadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, eşine az rastlanacak krizin gölgesinde çıktığı maçta Söke 1970 SK'yı evinde 2-0 yenerken Teknik Direktör Ergün Penbe takıma döndüktün sonra 2'de 2 yaparak adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı. Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle ikinci yarıda ayrılan Ergün Penbe, kısa süre Hacettepe Türk Metal 1963 Spor'u çalıştırdı. Penbe, kendisi ayrıldıktan sonra 3 maçta galibiyet alamayan Uşakspor'un dümenine 2 hafta önce geri döndü. Başkan Mustafa Yalım'la yıldızı bir türlü barışmayan Penbe'yi takıma geri dönmeye başkanın ağabeyi olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ikna etti.

Göreve döndükten sonra takımıyla ilk maçta Bornova 1877 deplasmanını 3-2 kazanan 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Söke 1970 maçı arifesinde ise tesislerde Kulüp Başkanı Mustafa Yalım'la büyük kriz yaşadı. Tesislerde tartışan ikilinin yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu, Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanıp, A Milli Takım'ın 2002'de dünya üçüncüsü olduğu kadronun önemli futbolcularından olan Ergün Penbe'nin olayın ardından darp raporu aldığı iddia edildi. Ergün Penbe ve Başkan Mustafa Yalım'ı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım maç öncesi bir araya getirip barıştırdı. Uşakspor, başkan ve teknik direktör arasında yaşanan gerginliğe rağmen dün rakibini mağlup edip 41 puanla adını Play-Off'a yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
