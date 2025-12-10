Haberler

Uşakspor kadro krizinde

Uşakspor kadro krizinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor'da bahis oynayan 6 futbolcu daha hakkında disiplin soruşturması başlattı. Önceki süreçte 10 futbolcusuna ceza verilen kulüp, devre arasındaki maçlarda toplam 16 futbolcusundan yoksun kalacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederek başlattığı bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Uşakspor'da 6 isim daha PFDK'lık oldu. Federasyon, profesyonel takımlarda amatör statüyle oynayan futbolcular ve ilk soruşturmada sevkleri yapılmayan 27 oyuncuyu bahis hesapları olduğu gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Uşakspor'dan Umut Akpınar, Aziz Can Temel, Alperen Kahraman, Miralay Bekir Bakır ve Mehmet Arda İşbilir'in yanı sıra kaleci Emin Yakup Oktay bahis oynadıkları gerekçesiyle kurula sevk edildi. Ligde zor günler geçirip üst üste 4 yenilgiyle Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor devrenin kalan maçlarında toplam 16 futbolcusundan yoksun mücadele edecek. Uşak'ta daha önce Yusufhan Çalık, Can Kargın, Yunus Emre Korkmaz ve Ahmet Buğrahan Tuncay 45'er gün, Yağız Akkuş, Efecan Barlık ve Muhammed Fatih Kunat 3'er ay, Ercan Çifci, Ayhan Taşlı ve Can Türk ise 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Gülüşmeler içinde oyuna alınan genç, ilk atışında herkesi krize soktu

Oyuna bu şekilde alındı, yaptığı atış maçın önüne geçti
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi

Aileler arasında savaşı andıran kavgada evler ateşe verildi
İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

İki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift hayatını kaybetti
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
title