Uşakspor kadro krizinde

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun 10 Kasım'da bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederek başlattığı bahis soruşturmasında 10 futbolcusu hak mahrumiyeti cezası alan 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Uşakspor'da 6 isim daha PFDK'lık oldu. Federasyon, profesyonel takımlarda amatör statüyle oynayan futbolcular ve ilk soruşturmada sevkleri yapılmayan 27 oyuncuyu bahis hesapları olduğu gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti.

Uşakspor'dan Umut Akpınar, Aziz Can Temel, Alperen Kahraman, Miralay Bekir Bakır ve Mehmet Arda İşbilir'in yanı sıra kaleci Emin Yakup Oktay bahis oynadıkları gerekçesiyle kurula sevk edildi. Ligde zor günler geçirip üst üste 4 yenilgiyle Play-Off hattından uzaklaşan Uşakspor devrenin kalan maçlarında toplam 16 futbolcusundan yoksun mücadele edecek. Uşak'ta daha önce Yusufhan Çalık, Can Kargın, Yunus Emre Korkmaz ve Ahmet Buğrahan Tuncay 45'er gün, Yağız Akkuş, Efecan Barlık ve Muhammed Fatih Kunat 3'er ay, Ercan Çifci, Ayhan Taşlı ve Can Türk ise 9'ar ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.