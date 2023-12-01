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Uşakspor'a Iğdırspor maçı nedeniyle para cezası

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TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uşakspor'un Iğdırspor maçında talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle para cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor'a Iğdırspor maçı nedeniyle verilen cezayı açıkladı.

TFF 2. Lig'de mücadele veren Uşakspor 26 Kasım 2023 tarihinde deplasmanda Alagöz Holding Iğdırspor ile oynamış olduğu maçta talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle dördüncü kez PFDK'ya sevk edilmişti. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Uşakspor ile ilgili kararı ise para cezası oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada "Uşakspor A.Ş.'nin, 26 Kasım 2023 tarihinde oynanan Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü-Uşakspor A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor ile lisanslı bir fizyoterapist veya masör bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 28 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Türkiye Futbol Federasyonu Uşakspor Futbol Spor Haberler

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