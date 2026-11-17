Uşakspor'a 1-0 yenilen Söke 1970 düşme hattına girdi, Boran'ın kolu kırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Söke 1970, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemini 10 maça çıkardı ve düşme hattına girdi. Maçın 6'ncı dakikasında sağ kolu iki yerden kırılan 18 yaşındaki orta saha Boran Yılmaz, Denizli Şehir Hastanesi'nde başarılı operasyon geçirdi.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda Uşakspor'a 1-0 yenilerek galibiyet özlemi 10 maça yükselen ve düşme hattına giren Söke 1970'te genç orta saha oyuncusu Boran Yılmaz'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Kırmızı-lacivertli kulüpten, maçın 6'ncı dakikasında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağ kolu iki yerden kırılan ve Denizli Şehir Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçiren sporcumuz Boran Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahalara dönmesini temenni ediyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı