Uşakspor seri yakaladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Uşakspor, üst üste 5'inci galibiyetini alarak adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar son 4 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 yenerek başladığı galibiyet serisinde sırasıyla İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'u (D) 2-0, Altay (D) ve Afyonspor'u 1-0'lık skorlarla dize getiren Uşak temsilcisi iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Uşakspor bu hafta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor