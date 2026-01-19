Haberler

Uşakspor seri yakaladı

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Uşakspor, son olarak Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini aldı ve Play-Off hattına adını yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, son 4 maçta kalesini gole kapatarak dikkat çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde Afyonspor'u 1-0 mağlup eden Uşakspor, üst üste 5'inci galibiyetini alarak adını yeniden Play-Off hattına yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar son 4 müsabakada kalesini gole kapatarak alkış topladı. Deplasmanda Eskişehir Anadolu Spor'u 2-1 yenerek başladığı galibiyet serisinde sırasıyla İzmir Çoruhlu FK ve Nazilli Spor'u (D) 2-0, Altay (D) ve Afyonspor'u 1-0'lık skorlarla dize getiren Uşak temsilcisi iddiasını bir kez daha ortaya koydu. Uşakspor bu hafta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
