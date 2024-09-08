Uşakspor, 349 Gün Sonra Galibiyetle Başladı
Uşakspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Etimesgut Belediyespor'u deplasmanda 2-1 yenerek 349 gün sonra galibiyet aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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