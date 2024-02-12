Uşak Valisi Turan Ergün, karate branşında dereceye giren Uşaklı sporcuyu ve antrenörü için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Turan Ergün dereceye giren Uşaklı sporcu ve antrenörü için mesaj yayımladı. Vali Ergün yayımlamış olduğu mesajda " Gürcistan'ın Tiflis kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve U-21 Karate Şampiyonası'nda gençler kategorisi 76 kg'da 'Avrupa Üçüncüsü' olan Süleyman Aydemir ve şampiyonada Milli Takımımızda Teknik Kurul Üyesi olarak görev alan antrenörü Halit Dinçer Güngör'ü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK