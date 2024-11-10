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Uşak Valisi'nden Kick Boks Şampiyonu Sporcusuna Tebrik

Uşak Valisi'nden Kick Boks Şampiyonu Sporcusuna Tebrik
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Atina'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Uşaklı sporcu Hamza Gezgin ve antrenörünü tebrik etti.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında dereceye giren Uşaklı sporcuyu ve antrenörü için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş dereceye giren Uşaklı sporcu ve antrenörü için mesaj yayımladı. Vali Aktaş yayımlamış olduğu mesajda, "Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası"nda "71 Kg-K1 Style" kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Uşaklı sporcumuz Hamza Gezgin'i ve antrenörü Murat Lütfi Ovacık'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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