Uşak Valisi'nden Kick Boks Şampiyonu Sporcusuna Tebrik

Uşak Valisi Naci Aktaş, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında dereceye giren Uşaklı sporcuyu ve antrenörü için tebrik mesajı yayımladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş dereceye giren Uşaklı sporcu ve antrenörü için mesaj yayımladı. Vali Aktaş yayımlamış olduğu mesajda, "Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen "Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası"nda "71 Kg-K1 Style" kategorisinde Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Uşaklı sporcumuz Hamza Gezgin'i ve antrenörü Murat Lütfi Ovacık'ı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. - UŞAK