Urfa Aslanı adlı safkan Gazi Koşusu'nu kazandı

97'nci Gazi Koşusu'nda Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' adlı safkan 2: 30: 35 derecesiyle kazandı. Yarışı kazanan Urfa Aslanı isimli safkanın sahibi Selim Kaya, Gazi Koşusu'nun Cumhuriyet'in 100'üncü yılında babasının bindiği atla kazanmalarının ayrı bir his olduğunu ifade ederken, jokey Mehmet Kaya, rüyada gibi hissettiğini dile getirdi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 97 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte koşulan yarışı Selim Kaya'nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan, 2: 30: 35'lik derecesiyle kazandı. Koşunun ardından düzenlenen ödül töreninde Urfa Aslanı isimli safkanın sahibi Selim Kaya'ya kupasını Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider, safkanın antrenörü Velat Karakuş'a plaketini 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, yarışı kazanan jokey Mehmet Kaya'ya ise plaketini İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu takdim etti.

Urfa Aslanı isimli safkanın sahibi Selim Kaya, "Kaya ailesinde eksik olan bir parçaydı ve tamamladık. Rahmetli Ömer ve Ramazan amcalarıma armağan ediyorum. Kendimi rüyada gibi hissettim. Allah tüm atçılara nasip etsin. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu yarışı kazanmak, ayrıca babamın bindiği atla kazanmak çok ayrı bir his. Kelimelerle tarif edilemez bir duygu" diye konuştu.