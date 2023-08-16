Ürdün'de UWW U20 Dünya Güreş Şampiyonası başladı

Dünya Güreş Birliği (UWW) U20 Dünya Şampiyonası 2023, Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı. 1.000'den fazla güreşçi, çeşitli sıkletlerde serbest stil, grekoromen ve kadın güreşi dallarında dünya şampiyonluğu için yarışacak.

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Açılış töreninden çeşitli görüntüler

4. Güreş müsabakalarından çeşitli görüntüler

Dünya Güreş Birliği (UWW) U20 Dünya Şampiyonası 2023, Pazartesi günü Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Dünyanın dört bir yanından 1.000'den fazla güreşçi, çeşitli sıkletlerde serbest stil, grekoromen ve kadın güreşi dallarında dünya şampiyonluğu için ter dökecek.

Başlangıçta, 7 gün sürecek şampiyonanın Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılması planlanmıştı. UWW Başkanı Nenad Lalovic, Ürdün'ün şampiyonaya ev sahipliği yapmak üzere bu kadar kısa sürede hazırlanmayı başarmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Hazırlıklar çok iyi gidiyor. Müsabakalar halihazırda başladı. Yanlış giden bir şey görmedim. Bir hatadan bahsedemem. Herhangi bir aksilik olmadı ve olmayacağından da eminim."

Ürdün Güreş Federasyonu Başkanı Mohammad Al-Awamleh, federasyonun dünya şampiyonasına ev sahipliği yapmak için talep edilen koşulları karşılamak üzere Ürdün Olimpiyat Komitesi ve diğer ilgili kuruluşlarla birlikte çok çalıştığını söyledi.

SES 2 (Arapça): MOHAMMED AL-AWAMLEH, Ürdün Güreş Federasyonu Başkanı

"Diğer ülkelerin üç-dört yıl önceden hazırlandığı bu turnuvaya Ürdün'ün 21 gün içinde hazırlanarak ev sahipliği yapması büyük bir meydan okumadır. Profesyonel kadromuz gereken koşulları tamamladı ve biz hazırız. Kıta şampiyonasında başardığımız gibi uluslararası şampiyonalarda da standartları yükseltmeyi umuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor. (XHTV)