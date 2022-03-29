Ünü kıtaları aştı! Kanadalı rapçi, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı

Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için yaptığı şarkıyla dikkatleri çeken Kanadalı rapçi Neeq, şimdi de Hande Baladın'a ithaf ettiği bir parça yayınladı.

MERYEM BOZ İÇİN DE ŞARKI YAPMIŞTI

Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı. Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.

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