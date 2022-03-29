Ünü kıtaları aştı! Kanadalı rapçi, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı - Haberler

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Ünü kıtaları aştı! Kanadalı rapçi, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı

Haberler.com - Spor
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Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, Eczacıbaşı Dynavit ve A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için yaptığı "Hande Baladin (Smash)" isimli şarkıyı yayınladı. Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için de şarkı yapan Neeq, yeni parçasını "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı.

Daha önce milli voleybolcu Meryem Boz için yaptığı şarkıyla dikkatleri çeken Kanadalı rapçi Neeq, şimdi de Hande Baladın'a ithaf ettiği bir parça yayınladı.

Ünü kıtaları aştı! Kanadalı rapçi, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınladı

MERYEM BOZ İÇİN DE ŞARKI YAPMIŞTI

Rap sanatçısı şarkıyı, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" ifadeleriyle paylaştı. Neeq'in Spotify listesinde kısa sürede en çok dinlenen şarkının ardından Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı 3. sırada yer aldı.

Haberler.com - Spor

Hande Baladın, Spor, Haberler

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