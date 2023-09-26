Ünlü yorumculardan Galatasaray'ın kaçırdığı penaltıya zehir zemberek sözler

Galatasaray'ın İstanbulspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile Mauro Icardi'nin paslaşarak kaçırdığı penaltı, spor yorumcuları tarafından değerlendirildi. Yorumcular, Galatasaray'ın bu hareketini rakibe saygısızlık ve laubalilik olarak nitelendirdi. Erman Toroğlu, bu durumun otorite eksikliğini gösterdiğini belirtirken, Emre Aşık ve Tümer Metin, penaltının garantiye alınması gerektiğini vurguladı. Ahmet Çakar ise bu durumu "tarifi mümkün olmayan bir laubalilik" olarak nitelendirdi.

Ertelenen maçta Galatasaray, İstanbul spor karşısında kazandığı penaltıyı Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin paslaşmasının ardından kaçırdı. Ünlü spor yorumcuları kaçan bu penaltıyı değerlendirdi.

"G.SARAY, RAKİBİNE SAYGISIZLIK YAPTI"

Erman Toroğlu, "İstanbulspor'un teknik direktörü istifa etti. Sahaya bir takım çıktı, sen rakibini küçük göremezsin. Senin rakibini küçük görmeye hakkın yok! Neden küçük görüyor biliyor musun, öyle hareketler var ki... Biz bunlara 5 atarız, 6 atarız falan. Galatasaray, rakibine saygısızlık yaptı, laubalilik yaptı. Burada otorite noksanlığı var. Okan Buruk buna çalıştık, izin verdik diyebili. Pozisyon olur olmaz, reji Okan Buruk'a döndü. Döndüğü anda Okan Buruk'un yüzü perşembe pazarına döndü. İşin öyle olmadığı belli oldu."

"PENALTIYI GARANTİYE ALMAN LAZIM"

Emre Aşık: "Böyle bir penaltıyı garantiye alman lazım. Bir de her 2 rakibin de birbirine saygı duyması lazım."

"OKAN HOCA İÇİNDEN SAYDIRIYORDU"

Tümer Metin, "Bu iş birliğine ben bir şey demem ama eleştiri şu. Tabelada çok rahat olacaksın. 0-0'da da yaparsın ama kaçırmayacaksın. Penaltı kaçınca Okan Hoca içinden saydırıyordu onu hissettim."

"BOŞ TRİBÜNLERE RENK GETİRDİ"

Ali Gültiken: "Bu penaltı denemesi boş tribünlere renk getirdi."

"LAUBALİLİK"

Ahmet Çakar: "Kerem ve Icardi tarifi mümkün olmayan bir laubalilik."