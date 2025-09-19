Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Yorumcular Okan Buruk ve Cimbom'u yerden yere vurdu.

HASAN ŞAŞ: KABULLENEMİYORUM

Eski Galatasaraylı futbolcu Hasan Şaş, SporON kanalında yaptığı değerlendirmede takımın fiziksel mücadeleden uzak olduğunu vurguladı. Şaş, "Avrupa'da bir fazla koşmazsanız başarılı olamazsınız. Galatasaray'ın 7 maçı var ama ümitli konuşamıyorum. Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmazdım. Goller tamamen yanlış tercihlerden geldi. Böyle savunma yapılmaz" dedi.

AHMET ÇAKAR: OKAN BURUK DİYE BİRİ YOK

Ahmet Çakar, farklı yenilginin ardından Buruk'u ağır sözlerle eleştirdi. Çakar, "Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Avrupa'da iflas ediyor. Böyle Avrupa Fatihliği olmaz. Galatasaray'ın uluslararası hocası olamaz" dedi.

ÜMİT ÖZAT: YARIN KOVARDIM

SkySpor yorumcusu Ümit Özat ise Buruk'un artık takım için yanlış isim olduğunu savundu. Özat, "Bugün Dursun Özbek olsam yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Semedo, Brown, Sallai'den iyidir ama yine de bu 11'le 5 gol yenmez. Bu maçı kaybetmek zor ama bu kadar fark olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: TÜRK HAKEMLERİ OLSA…

Çelikler, ise Galatasaray'ın Türkiye'deki hakem konforuna alıştığını belirterek, "Sen Avrupa Fatihi olmayalı çok oldu. Bu maçta Türk hakemi olsa 2-2 biterdi, hatta 3-2 kazanırdın. Ama Avrupa'da işler farklı" şeklinde konuştu.