Haberler

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haber Videosu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olması sonrası teknik direktör Okan Buruk'a spor yorumcularından çok sert eleştiriler geldi. Hasan Şaş'tan Ahmet Çakar'a, Ümit Özat'tan Serdar Ali Çelikler'e kadar birçok isim Buruk'u hedef aldı. İşte Buruk'a yapılan o yorumlar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar sahadan 5-1 mağlup ayrılırken, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Yorumcular Okan Buruk ve Cimbom'u yerden yere vurdu.

HASAN ŞAŞ: KABULLENEMİYORUM

Eski Galatasaraylı futbolcu Hasan Şaş, SporON kanalında yaptığı değerlendirmede takımın fiziksel mücadeleden uzak olduğunu vurguladı. Şaş, "Avrupa'da bir fazla koşmazsanız başarılı olamazsınız. Galatasaray'ın 7 maçı var ama ümitli konuşamıyorum. Abdülkerim-Sanchez ikilisini bozmazdım. Goller tamamen yanlış tercihlerden geldi. Böyle savunma yapılmaz" dedi.

AHMET ÇAKAR: OKAN BURUK DİYE BİRİ YOK

Ahmet Çakar, farklı yenilginin ardından Buruk'u ağır sözlerle eleştirdi. Çakar, "Okan Buruk bir kez daha gösterdi ki Avrupa'da iflas ediyor. Böyle Avrupa Fatihliği olmaz. Galatasaray'ın uluslararası hocası olamaz" dedi.

ÜMİT ÖZAT: YARIN KOVARDIM

SkySpor yorumcusu Ümit Özat ise Buruk'un artık takım için yanlış isim olduğunu savundu. Özat, "Bugün Dursun Özbek olsam yarın Okan Buruk'u kapının önüne koyarım. Semedo, Brown, Sallai'den iyidir ama yine de bu 11'le 5 gol yenmez. Bu maçı kaybetmek zor ama bu kadar fark olmamalıydı" ifadelerini kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: TÜRK HAKEMLERİ OLSA…

Çelikler, ise Galatasaray'ın Türkiye'deki hakem konforuna alıştığını belirterek, "Sen Avrupa Fatihi olmayalı çok oldu. Bu maçta Türk hakemi olsa 2-2 biterdi, hatta 3-2 kazanırdın. Ama Avrupa'da işler farklı" şeklinde konuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı

Kız yurdundaki skandalın faturası kesildi! 3 kişi görevden alındı
Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un CV'sinde dikkat çeken Atatürk detayı

Yeni Diyanet İşleri Başkanı'nın CV'sinde dikkat çeken "Atatürk" detayı
Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri kaçıracak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Hepiniz farklı konuşuyorsunuz. Tek cümle yeterliydi tüm yorumlarınıza. Ne oldu Okan hocam; sizi kollayan olmadığından mi bu duruma geldiniz. Gerçekleri hala kabul edemiyorsunuz. Galatasaray kimin takımı önce onu bulmak lazım.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler

KYK yurduyla ilgili bir skandal iddia daha! Yurt müdüründen şok sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.