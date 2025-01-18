Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

HEPSİ PENALTI DEDİ

32. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verilmesini değerlendiren yorumcular tereddüt etmeden penaltı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bülent Yıldırım : Elle oynadı. Dünyanın her yerinde penaltı. Kolu zeminden hiç ayrılmasa hiç problem yok. Yaptığı ekstra hareketin hiçbir açıklaması yok. Penaltı, yüzde yüz VAR müdahalesi gerekirdi. Jan Boterberg ciddi bir yorum hatası yaptı.

Bahattin Duran: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi gerekliydi. El yerdeyken destek koluna gelse problem yok. El yerde, kalkacak, kalkarken de doğal konumda olabilir el. Onu da kabul ederiz. İki eli de yerdeyken yerden destek alıp bir anda kalkarsın. El yerde, kalktı, ilave hareketi yaptı. Topla oynadıktan sonra tekrar elini aşağı indirdi.

Deniz Çoban : Yüzde yüz penaltı. Kesinlikle VAR müdahalesi gerekli.