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Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

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Hatayspor-Galatasaray maçı BeIN Trio ekibi tarafından yorumlandı. 32. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verilmesini değerlendiren yorumcular tereddüt etmeden penaltı verilmesi gerektiğini ifade etti. Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, pozisyonun net penaltı olduğunu ve VAR müdahalesi gerektiğini ifade etti.

BeIN Trio ekibi, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hatayspor - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

HEPSİ PENALTI DEDİ

32. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verilmesini değerlendiren yorumcular tereddüt etmeden penaltı verilmesi gerektiğini ifade etti.

Bülent Yıldırım : Elle oynadı. Dünyanın her yerinde penaltı. Kolu zeminden hiç ayrılmasa hiç problem yok. Yaptığı ekstra hareketin hiçbir açıklaması yok. Penaltı, yüzde yüz VAR müdahalesi gerekirdi. Jan Boterberg ciddi bir yorum hatası yaptı.

Bahattin Duran: Pozisyon net penaltı. VAR müdahalesi gerekliydi. El yerdeyken destek koluna gelse problem yok. El yerde, kalkacak, kalkarken de doğal konumda olabilir el. Onu da kabul ederiz. İki eli de yerdeyken yerden destek alıp bir anda kalkarsın. El yerde, kalktı, ilave hareketi yaptı. Topla oynadıktan sonra tekrar elini aşağı indirdi.

Deniz Çoban : Yüzde yüz penaltı. Kesinlikle VAR müdahalesi gerekli.

Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMGk:

Yabancı hakem gelmemiş Galatasaraya yabancı hakem TEZGAH'I kurulmuş..

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Haber YorumlarıÖzer Doğan:

Be gevşekler kullandıkları penaltı ise uzaktan yakından alakası yoktu

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Haksız yere aldığı puan ve penaltılar telefi ediliyor hepsi bu

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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Sizin GS sevdanız yüzünden yabancı hakemler geldi. Bunlar Arif hakan Okan zamanında hakemlik yapan GS ci ler

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Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

Çoban. Çoban çoban. Allahtan kurtulduk sizlerden.

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Haber Yorumlarırihamma baxhiyeva:

Bu el pozisyonu penaltı ama Mertens'e verdiği penaltı penaltı değildi adam resmen hakemi kandırmak için yere atladı..

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Haber YorumlarıSedat Marankoz:

Olmayan penaltıyı verdimi ona sayın. Hekem die ağlamayın 10 tane topu kale azından avuta vurursan sonuç bu olur

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

resmen tezgah buuu

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Haber YorumlarıHarun Kara:

Fenerbahçeliyim ama doğru net penaltı. Verilen penaltıdan daha net. Onu verip, verdiğini vermese bu kadar açık olmaz. Düşüşüne inanmadı falan dersin. Kardeşim ayar mı çekiyolar nedir, dur şimdi ara çok açılmasın GS zatan şamp. Ara kapansın biraz, sonra yamuk bu sefer Fenere çalışır. Duruma göre şekil, bukelemuna çevirdiler işi…Hadi gidin işinize

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Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

siz naslıl habercisiniz. yalan haber yapıyorsunuz. bütün yorumcular bu kararda diyorsunuz yorumcuları izliyoruz hepsi aksi yönde karardalar. anladık editör gs lisin de yalan haber yakışıyormu.

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