Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Demirkol, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor forması giyen Maestro'yu kadrosuna katmak üzere olduğunu söyledi.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Mehmet Demirkol'un açıklamasına göre Fenerbahçe, Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Maestro için önemli mesafe kat etti. Sarı-lacivertlilerin, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına bu hamleyi yaptığı belirtilirken, Maestro'nun performansı ve oyun yapısının teknik heyet tarafından olumlu bulunduğu öğrenildi. Transferin resmi açıklamasının önümüzdeki günlerde yapılabileceği konuşuluyor.